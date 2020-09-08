В США во вторник поступила в продажу книга бывшего адвоката президента США Майкла Коэна "Предатель: реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа". В ней автор рассказал, как глава Белого дома отзывался о президенте России Владимире Путине в неофициальных беседах.

Книгу цитирует РИА Новости.

По словам Коэна, его бывший босс говорил, что Путин может делать, что вздумается.

"Путин – не президент России. Он правитель. Он диктатор. Он царь. Он может делать, что хочет. Он будет лидером до конца своей жизни", – приведены слова Трампа в книге.



Также в мемуарах описан забавный эпизод с фотографией к газетной статье о "Газпроме". На снимке были изображены 25 нефтевозов. Из них 20 ехали в одном направлении, а пять – в другом. Трампу показали это фото, и он произнес: "Эти пять машин – для Путина".

Также президент США считает российского лидера богатым человеком с "триллионным состоянием".

В Кремле уже отреагировали на цитаты книги Коэна, посвященные Путину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал информацию о богатстве Путина обычной уткой.



"Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге", – сказал Песков.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп назвал Путина джентльменом.

Мы также приводили заявление президента США о том, что Путин уже два года просит его об отмене санкций.