В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что у представителей координационного совета оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова есть вид на жительство в Украине. Они объяснили его получение работой на украинскую некоммерческую организацию.

О виде на жительство написал Telegram-канал "Пограничный комитет Беларуси".

"Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины. На данный момент с ними проводится разбирательство, установлено, что данные граждане имеют вид на жительство на Украине", - отметила пресс-служба ведомства.

На пресс-конференции в Киеве оппозиционеры подтвердили эту информацию и рассказали, как им удалось получить такой статус.

"У нас действительно с Иваном есть вид на жительство. Мы являемся волонтерами одной некоммерческой организации, которая занимается организацией мероприятий, и на этом основании получили вид на жительство", - заявил Родненков.

Ранее "Страна" цитировала заявление граждан Беларуси о том, что они не собираются просить в Украине политического убежища.

Мы также приводили реконструкцию инцидента на белорусско-украинской границе с Родненковым, Кравцовым и Колесниковой.