Предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на пятницу, 11 сентября. Чего ждать от сегодняшнего дня.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны сегодня могут вспомнить о здоровье, поскольку есть вероятность обострения хронических болезней. День подходит для укрепляющих процедур, поездок, прогулок, занятий спортом. Хорошо начать реализовывать составленный заранее план. Отношения с противоположным полом - хоть рабочие, хоть романтические - сегодня вас порадуют своей продуктивностью.

Телец (21.04 - 20.05)

Пятница подходящий день для исправления старых ошибок, поиска нового или дополнительного источника заработка. В этом вам помогут ваши хорошие знакомые. Может возникнуть соблазн наладить старые связи, но это не должно произойти в ущерб тем, кто поддерживает вас в настоящем.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов сегодня может решиться насущный вопрос, который не давал вам покоя в последнее время. Хорошие прогнозы для дел, связанных с покупкой, продажей или арендой недвижимости, переездом. Вечером порадуйте себя подарком или сходите в новое место, где давно хотели побывать.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня вы можете оказаться чьей-то опорой, оказав поддержку или дав хороший совет. Ваша способность видеть ситуацию со стороны будет на высоте. При этом время от времени вас может тянуть противоречить и не соглашаться с другими по мелким и крупным поводам. Это не самым лучшим образом скажется на вашем общении. Сосредоточьтесь на том, что вас объединяет, и лишний раз подумайте, зачем вам нужны споры.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы сегодня могут получить какую-то неожиданную хорошую новость, которая повлияет на вашу жизнь. День подходит для того, чтобы строить планы, посвятить время здоровью. Возможны незапланированные траты.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы проведут пятницу размеренно. Ваша энергия не будет бить через край, но и до усталости далеко. Сегодня вам будут идти на уступки - будь то профессиональная сфера или личные отношения. Возможно так повлияет на окружающих ваше спокойствие и уверенность.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов отличный день, когда работа и все за что вы будете браться, будет спориться. Ваша энергия принесет вам бонусы в виде хорошего отношения окружающим. К вам будут тянуться люди. Это хорошее время, чтобы попросить совета, помощи или оказать вам услугу. Людям будет приятно порадовать вас.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня не самый лучший день для деловых поездок, инвестиций и вообще важных решений. Замечания окружающих сегодня выслушивайте, но помните, что они могут к вам предвзято относиться или не видеть всей картинки в целом. Так что лучше опираться на собственные выводы и ощущения.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Неугомонным Стрельцам сегодня может понадобиться решать непривычные задачи, но вы с этим неплохо справитесь, если не будете опираться на прошлый опыт, а включитесь в новое. День подходит для обучения, получения информации, формирования навыков.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов сегодня может ждать интересное знакомство, приятное общение с единомышленниками. Успех принесет коллективная работа, решительность и ваша обычная рассудительность и выдержка.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев сегодня хороший день, когда все будет идти, как по накатанной. Вы это заслужили, ведь фундамент успеха вы уже заложили своей давней упорной работой. Пора немного расслабиться.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб наметится хороший период в романтических отношениях, особенно, если в последнее время дела шли не очень. Готовьтесь к всплеску чувств. Не стоит забывать о здоровье и прислушиваться к своему самочувствию. Есть риск обострения хронических заболеваний.