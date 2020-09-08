Состояние американского предпринимателя Илона Маска за один день сократилось на $13,9 миллиардов. Причиной этого стало резкое падение стоимости акций его компании Tesla.

Об этом говорят данные счетчика Forbes Real-Time, отражающего изменения состояний миллиардеров в реальном времени.

По состоянию на 17:45 ценные бумаги компании Tesla стоили $358 за штуку, а падение их стоимости с начала дня составляло 14,42%.



Акции производителя электромобилей подешевели после того, как комитет S&P Dow Jones Indices отказался включить их в индекс S&P 500, объединяющий бумаги крупнейших компаний на рынках США из разных секторов. Решение было принято несмотря на то, что Tesla выполнила условие для попадания в индекс, показав прибыль на протяжении четырех кварталов подряд. Вместо компании Маска комитет добавил в S&P 500 бумаги Etsy, Teradyne и Catalent.



Ко всему прочему, на ситуацию повлияло заявление компании General Motors о покупке $2 млрд в уставном капитале конкурента Tesla - стартапа по производству электрических грузовиков Nikola. В итоге в ходе премаркета 8 сентября акции стартапа подорожали на 34%, а акции General Motors - на 8%.

В результате Маск переместился с пятого (на котором продержался около месяца) на седьмое место в десятке богатейших людей мира. Сейчас его состояние оценивается в $76 миллиардов.

Зимой "Страна" рассказывала, как Маск за час стал богаче на $2,3 млрд из-за роста цен на акции Tesla.

Мы также писали, что в августе предприниматель занял четвертое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg.