Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что если Беларусь "рухнет", то следующей будет Россия.

Об этом он сообщил во вторник в интервью российским телеканалам, передает "РИА Новости".

Говоря с российскими журналистами, Лукшенко призвал не расслабляться ввиду "определенных политических событий", которые скоро будут и в РФ.

"Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - сказал белорусский лидер.

Кроме того, президент обратил особое внимание на сложность ситуации с протестами.

"Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", - подчеркнул Лукашенко.

Также глава Беларуси заявил, что если он "рухнет", то за ним покатится вся система и вся страна.

Так, отвечая на вопрос журналистов, что для него самое главное в жизни после последних событий в стране, Лукашенко ответил: "Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Ну (…) Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации, да и вы, наверное, знаете - если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы и Белоруссия. Я не хочу сказать, что она откатилась бы куда-то далеко. Я думаю, что далеко откатилась бы", – сказал Лукашенко.

Кроме того, глава Беларуси заявил, что за Телеграм-каналами оппозиции стоят американские власти.

"Мы знаем, кто стоит за всеми этими Telegram-каналами. Это американцы", — заявил белорусский лидер.

По его словам, главной целью американских провокаторов является Россия, а не Белоруссия.

Напомним, ранее Лукшенко заявил, что за протестами в республике стоят американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии.

Также президент Беларуси допустил проведение досрочных выборов главы страны.