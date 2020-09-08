Президент Украины Владимир Зеленский заявил о росте количестве инфицированных коронавирусом в Украине и быстром заполнении больничных коек.

Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Житомирскую область, передает пресс-служба Офиса президента.

"Есть большие проблемы с количеством коек, имею в виду быстрое заполнение кроватей... Но все же верю, что это не будет в таком объеме, как было, например, в большинстве стран Европы", – отметил президент.

Также он заявил, что последствия легкомысленного отношения людей к эпидемии коронавируса "будет исправлять вся страна".

"Несмотря на это, мы готовим много больниц из-за увеличения количества больных – тех, которых уже доставляют в больницы. Увеличиваются, переоборудуются больницы. С техническими средствами, кислородом, ИВЛ – там вопросов нет. Не хочу говорить, что на всех достаточно, но по крайней мере мы готовы", – сообщил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заболеваемость коронавирусом за месяц увеличилась почти вдвое.

Также мы писали, что, по данные на 8 сентября, за сутки количество больных в Украине увеличилось на 2411. Также был установлен антирекорд по числу смертей.