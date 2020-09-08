Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов дали пресс-конференцию в Киеве. Они заверили присутствующих журналистов, что не планируют запрашивать политического убежища в Украине.

Об этом передает корреспондент "Страны".

"Нет мы не планировали. Сейчас наши планы - это синхронизироваться с белорусской командой. За последние сутки мы даже не успели поесть. Сейчас трудно говорить о дальнейших действиях", - сказал Родненков.

У героев пресс-конференции поинтересовались, почему они на границе не порвали свои паспорта и не попытались убежать, как это сделала Мария Колесникова. Родненков ответил, что не смог на такое решиться.

"Мария очень сильный человек, я восхищаюсь ею. Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь", - сказал он.

Родненков резюмировал, что сотрудники белорусских спецслужб в целом не справились со своей задачей.

"Они хотели показать, что трое белорусов сели в синем BMW счастливыми покинули Беларусь, но у них не получилось. Когда они поняли, что потеряли Марию, когда она порвала свой паспорт, то начали предпринимать действия, чтобы не потерять нас, но у них это не получилось", - заявил Родненков.

Ранее "Страна" приводила рассказ беглецов о том, как спецслужбы принудили их уехать из Беларуси.

Мы также цитировали их слова о том, как Колесникова сорвала планы властей выдворить ее из страны.