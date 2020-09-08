Во вторник, 8 сентября, белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которые ночью покинули Беларусь, рассказали, как попали в Украину. Они описали свою версию событий границе и объяснили, что с Марией Колесниковой, которая вместе с ними была на границе с Украиной.

Приводим реконструкцию событий, по версии оппозиционеров.

Антон Родненков и Иван Кравцов - сотрудники Координационного совета, созданного оппозицией после выборов.

На сегодняшней пресс-конференции в Киеве они рассказали, что их задержали сотрудники ГУБОПиК возле дома Колесниковой. Далее их доставили в Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Там неизвестные сотрудники предложили им вместе с Колесниковой покинуть страну, в противном случае угрожая уголовными делами.

Через некоторое время их посадили в микроавтобусы и повезли к украинской границе. Колесникову они на тот момент не видели. Кравцову дали записать видео, что он добровольно решил вместе с Родненковым и Колесниковой уехать в Украину.

После чего их вывезли за пределы белорусского погранпоста без документов - по их паспортам границу прошли сотрудники спецслужб. Затем в нейтральной зоне их пересадили в личную машину Кравцова, которую пригнали из Минска. Там уже лежали их документы.

В этот момент в автомобиль посадили и Колесникову, котору привезли отдельно. Но она не собиралась выезжать из станы, поэтому разорвала свой загранпаспорт и вылезла через окно, поскольку дверь была заблокирована. После чего Кравцов тронулся с места и поехал.

"Они хотели показать, что трое белорусов сели в синий BMW и счастливые покинули Беларусь, но у них не получилось. Когда они поняли, что потеряли Марину, когда она порвала свой паспорт, то начали предпринимать действия чтобы не потерять нас, но у них это не получилось", - заявил Родненков, описав, что им пытались перегородить дорогу микроавтобусом, но Кравцов прибавил скорость и проскочил вперед.

Он уточнил, что в последний раз видел, как Колесникова шла по дроге в сторону Беларуси.

На украинском посту двое оппозиционеров дали объяснение СБУ, после чего их пропустили через границу. Они пояснили, что в автомобиле Ивана обнаружили липовые тесты на коронавирус, которые предъявили при въезде в Украину, билеты в Турцию, а для Колесниковой - билет в Вену.

По их словам, их вывезли в Украину поскольку у них не было "шенгена". А билеты и документы подбросили, чтобы создалось впечатление, что они добровольно выехали.

Напомним, что 7 сентября появилась информация, что одну из лидеров оппозиции Беларуси Марию Колесникову похитили в центре Минска. Неизвестные посадили ее в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что Кравцов, Родненков и Колесникова планируют выехать за пределы страны.

8 сентября Украина подтвердила пересечение границы Родненковым и Кравцовым. При этом Колесникова не пересекала украинскую границу.