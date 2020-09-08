В Киеве проходит пресс-конференция белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которые вечером 7 сентября выехали из Беларуси в Украину.

Как передает корреспондент "Страны", мужчины рассказали подробности пересечения белорусско-украинской границы.

По словам Кравцова, его и Родненкова везли к границе с Украиной отдельно от Марии Колесниковой. У границы Ивану сказали пересесть в собственный автомобиль и заехать в нейтральную зону, где к нему должны были подсесть Родненков и Колесникова. Однако Мария неожиданно разорвала свой паспорт.

Родненков добавил, что Колесникову насильно затолкали в машину Кравцова. Именно там она порвала паспорт "на множество мелких кусочков", после чего вылезла через заднее окно и пошла пешком назад в Беларусь.

"Основная задача, которая, я так понимаю, преследовалась, это именно вывезти Марию Колесникову за рубеж, чтобы создать непонятный медийный фон. И в этом смысле мы выступали инструментом этой задачи, то есть это не было связанно с нами лично, это было все-таки связано с фигурой Марии и с тем авторитетом, которым она в обществе пользуется", - пояснил он.

Оппозиционеры также рассказали, что с их документами границу пересекали сотрудники спецслужб. А бумаги им отдали только после того, как вывезли на нейтральную зону и посадили в машину Кравцова. Там же оставили и паспорта.

Когда пограничники поняли, что Колесникова ушла, движение Кравцова и Родненкова пытались заблокировать в нейтральной зоне, но мужчины ушли от погони и успели доехать до украинского пограничного пункта.

По словам Кравцова, сотрудников прежде всего интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу ради деэскалации обстановки в стране. Он считает, что сейчас Колесникова может находиться в статусе задержанной в Мозырском погранотряде.

"Есть несколько надежных источников, которые говорят, что она может быть задержана в Мозырском погранотряде. А с другой стороны, исходя из моего ощущения и, возможно, уже опыта, скорее всего, все равно большую часть времени если будет где-то находиться, то будет находиться в Комитете государственной безопасности, потому что мне кажется, такие интересные спецоперации обычно в ведомстве КГБ", - сказал он.

Иван Кравцов говорит, что видео о выезде в Украину его заставили записать сотрудники спецслужб: "Он подсвечивал диодной лампой, а я держал селфи-палку".

По словам Родненкова, в этой спецоперации участвовали около 35 сотрудников спецслужб.

В автомобиле Ивана оппозиционеры обнаружили липовые тесты на коронавирус, а для Колесниковой - билет в Вену.

Ранее "Страна" приводила версию Александра Лукашенко, согласно которой Колесникову ее спутники вытолкали из авто.

Мы также рассказывали, как оппозиционеров задержали в Беларуси и фактически принудили к отъезду в Украину.