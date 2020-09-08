В Умани обещают развернуть инфекционный госпиталь для паломников-хасидов, больных коронавирусом в легкой форме, а контактных с ними людей планируют помещать в изолятор. Об этом сообщается на сайте Госпотребслужбы Черкасской области.

"Для паломников, больных коронавирус в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. А для контактных с ними лиц откроют изолятор", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях.

Напомним, по данным мэра Умани, коронавирус выявили у шестерых приезжих хасидов.

Также мы сообщали, что главный раввин Украины призвал хасидов пройти тест на коронавирус и только потом праздновать.