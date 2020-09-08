В Киеве в агентстве "Укринформ" проходит пресс-конференция белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которые вечером 7 сентября выехали из Беларуси в Украину.

Как передает корреспондент "Страны", пресс-конференция началась с опозданием, поскольку у Родненкова и Кравцова были тяжелые сутки и им понадобилось привести себя в порядок.

Оппозиционеры заявили, что не выезжали добровольно из Беларуси, как заверяли ранее в погранслужбе республики. По их словам, мужчин вчера задержали и отвезли в помещение Комитета госконтроля и начали угрожать уголовными делами по экономическим статьям. Затем оппозиционерам предложили вывезти в Украину Марию Колесникову - ради деэскалации ситуации в стране.

"Задержали меня возле подъезда моего дома приблизительно в 20:00. Все, что их интересовало, - это варианты выезда Марины Колесниковой за границу. Где-то в 23:00 меня посадили в микроавтобус, и мы выдвинулись в сторону украинской границы",- рассказал Кравцов.

Родненков попал в похожую ситуацию. Его также задержали возле подъезда дома сотрудники КГБ.

"Мне сказали, что я могу помочь Марине и Ивану. Мне предложили поехать к украинской границе, где я должен был пересесть в автомобиль Ивана. Как мне объяснили сотрудники КГБ, с Иваном будет Мария Колесникова, и мы втроем должны выехать на территорию Украины", - сказал Родненков.

Оппозиционеров задерживали по отдельности и доставили на границу, где Кравцову сказали пересесть в собственный автомобиль и заехать в нейтральную зону. Там к нему должны были подсесть Родненков и Колесникова. Появление первого прошло без происшествий.

"И в этот момент появилась Мария Колесникова. Ее вели, это было достаточно шумно, то есть было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется, ее насильно затолкали на заднее сиденье... Она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмакала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

Ранее "Страна" описывала подробности истории с отъездом в Украину трех оппозиционеров.

Мы также приводили слова Лукашенко о том, что Родненков и Кравцов выбросили Колесникову из авто при переходе границы.