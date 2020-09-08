Немецкий министр экономики Петер Альтмайер заявил, что санкции против России не заставят ее изменить свою позицию.

Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала "ARD".

"Я уже 26 лет в парламенте... Я не знаю ни одного случая, когда санкции вынуждали бы такую страну, как Россия, менять свое поведение", - сказал министр.

Также он отметил, что введение рестрикций приводит скорее к "ужесточению политики". В то же время Альтмайер не исключил применение санкций против России за собственно отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель не собирается отказываться от "Северного потока-2" из-за Навального.

Как сообщалось, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу. Соратники политика утверждали, что у Навального токсическое отравление. 22 августа доставили российского оппозиционера из Омска в Берлин.

На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым отравили семью Скрипалей.

В понедельник, 7 сентября, стало известно, что Алексей Навальный очнулся после искусственной комы, в которую ввели его врачи. Политик уже может самостоятельно дышать и реагировать на голоса.