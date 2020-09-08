Министр экономики Германии считает, что санкции против России не заставят ее изменить позицию
Немецкий министр экономики Петер Альтмайер заявил, что санкции против России не заставят ее изменить свою позицию.
Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала "ARD".
"Я уже 26 лет в парламенте... Я не знаю ни одного случая, когда санкции вынуждали бы такую страну, как Россия, менять свое поведение", - сказал министр.
Также он отметил, что введение рестрикций приводит скорее к "ужесточению политики". В то же время Альтмайер не исключил применение санкций против России за собственно отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель не собирается отказываться от "Северного потока-2" из-за Навального.
Как сообщалось, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу. Соратники политика утверждали, что у Навального токсическое отравление. 22 августа доставили российского оппозиционера из Омска в Берлин.
На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым отравили семью Скрипалей.
В понедельник, 7 сентября, стало известно, что Алексей Навальный очнулся после искусственной комы, в которую ввели его врачи. Политик уже может самостоятельно дышать и реагировать на голоса.