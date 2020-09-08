В российском Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи производят уже вторую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для гражданского оборота. Партия препарата должна пройти контроль в Росздравнадзоре.

Об этом рассказал РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Днем ранее, 7 сентября, в гражданский оборот поступила первая партия российской вакцины, разработанной центром Гамалеи.

"Сейчас уже вторая партия нарабатывается, она проходит контроль в Росздравнадзоре. Росздравнадзор контролирует каждую партию", - отметил Гинцбург.

Ранее "Страна" рассказывала о характеристиках российского препарата от коронавируса, записанной в инструкции к нему.

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