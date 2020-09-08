В Италии полиция ищет осужденного не пожизненный срок заключения серийного убийцу, который сбежал из тюрьмы еще в 2017 году. Причем, побег он совершил уже в третий раз за 30 лет в тюрьме.

Шум вокруг этого побега в Италии поднялся с новой силой, поскольку власти считают, что такое поведение осужденного стимулирует чувство безнаказанности у других преступников. Это оживило политический спор по пересмотру норм разрешений на временное освобождение в случае совершения определенных преступлений. Об этом сообщает Тhe local.

Уточняется, что 60-летний Джузеппе Мастини, которого в 1989 году приговорили к пожизненному заключению, скрылся во время однодневного освобождения из тюрьмы строгого режима в Сассари, Сардиния.

"Мастини воспользовался временным однодневным освобождением из тюрьмы строгого режима в Сардинии, чтобы убежать, не вернувшись в свою камеру в субботу", - сообщили в полиции.

Уточняется, что Мастини по прозвищу "Цыган Джонни" держал в страхе Рим в 1970-х и 1980-х годах, совершив ряд преступлений, включая убийства, похищения людей и кражи со взломом.

Впервые он бежал из тюрьмы в 1987 году, не вернувшись после временного освобождения. Два года он находился в розыске и за это время совершил ограбление, убил полицейского, ранил другого и взял в заложники молодую девушку.

После того, как его снова поймали и посадили, он получил еще одно временное освобождение в 2014 году. В тот раз тоже произошел инцидент с возвращением, но не ясно, был ли это побег.

В июне 2017 он снова сбежал из тюрьмы на севере Италии, используя тот же метод.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье мать зека вырыла 13 метров подкопа для побега сына-убийцы.

Также мы сообщали, что в Черниговском СИЗО юные заключенные избили охранника и едва не ушли в побег.