В Австрии арестовали 66-летнего принца Эрнста Августа V Ганноверского, чей сын женился на российском дизайнере без благородных кровей.

Причина ареста - угрозы служанке, которая по мнению монаршей особы громко топала в доме.

Об этом сообщает местная газета Kronen Zeitung.

Полиция окружила охотничий домик принца в федеральной земле Верхняя Австрия. Полицейские прибыли по вызову служанки главы Ганноверской династии, которая пожаловалась, что Эрнст Август угрожал ей и ее мужу "головорезами", если они не будут передвигаться по дому полностью бесшумно.

При этом принц вырвал из земли дорожный знак и разбил им окно. Главу Ганноверской династии задержали и доставили в исправительное учреждение города Вельс.

Эрнст Август V Ганноверский - муж принцессы Каролины Монакской, однако с 2009 года он не живет с супругой. Его периодически видят в румынском ночном клубе в компании юных танцовщиц. В 2000 году он помочился на павильон Турции во время выставки Expo 2000 в Ганновере, что стало причиной дипломатического скандала. А в 2018 году его ввели в медицинскую кому после того, как он переборщил с алкоголем на свадьбе своего сына.

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