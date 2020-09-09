Вчера в Минсоцполитики Украины озвучили страшные цифры: с 2014 года детей в стране стало рождаться на 40% меньше.

По сути, это произошло после смены власти в 2014 году и последовавших за ним событий. После публикации этой новости на "Стране", сторонники Майдана заявили, что падение началось еще при Януковиче.

Разбирались, так ли это и что вообще творится с рождаемостью в Украине.

Было полмиллиона, стало 300 тысяч

О том, что общее количество детей, родившихся в Украине после 2014 года, упало на 40% заявил глава директората защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса.

С 465 тысяч детей в 2014 году их число уменьшилась до 330 тысяч в 2019-м, заявил чиновник.

"У нас на 40% уменьшилось вообще количество детского населения. У нас уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, у нас уменьшается общее количество родившихся детей", - сказал Колбаса.

"Это все говорит о том, что есть определенные проблемы с семьями и риск сложных жизненных обстоятельств, он увеличивается в разы. С 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тысяч детей в сложных жизненных обстоятельствах", - объяснил чиновник.

Судя из слов чиновника, рождаемость упала после Евромайдана и последовавших за ним событий.

Такие данные звучат в Украине не впервые.

"В 2011-м, 2012-м, 2013-м году уровень рождаемости в Украине был примерно 500 тысяч в год. Начиная с 2014 года, с 2014-го по 2016-й, за прошлый год (речь о 2018 годе - Ред.) мы вышли на цифру немного превышающую 300 тысяч родов. На 40% родов в Украине стало меньше. И это кризис, это даже не кризис - это пропасть. Она наслоилась на демографическую пропасть 90-х годов, когда почти в 2,5 раза рождалось меньше детей, и дети, которые родились в 90-х, уже бы рожали своих детей", - рассказывал год назал акушер-гинеколог Вячеслав Каминский.

Что с рождаемостью в стране?

С момента обретения Украиной независимости рождаемость неуклонно снижалась. И в 2001 году достигла дна - 1,09 рождений на одну женщину (в советское время было в пределах двух). После чего начала постепенно расти снова.

Как раз в то время начал впервые расти украинский ВВП - после непрерывного падения со времен краха СССР.

Наивысшей точки рост рождаемости достиг на второй год правления президента Януковича - в 2012 году, по данным Всемирного банка, Украина достигла 1,53 рождения на одну женщину.

Данные Всемирного банка

У этого тренда были как демографические, так и экономические причины.

В 2000-х годах вступило в детородный возраст поколение 80-х годов - самое многочисленное в позднем Советском Союзе.

С другой стороны, с 2001 года страна начала постепенно выходить из кризиса и начался экономический рост, а также рост доходов населения (с коротким перерывом на кризис 2008-2009 годов).

Кроме того, Рада и правительство резко подняли сумму помощи на новорожденных. С 1 января 2011 года для первого ребенка она составила 18 тысяч гривен (более двух тысяч долларов), для второго - 37 тысяч (более четырех тысяч долларов), для третьего и каждого следующего - 73,5 тысячи (более девяти тысяч долларов).

В 2014 году Кабмин Яценюка эту дифференциацию отменил и ввел помощь на любого ребенка в размере 41 тысячи гривен (по нынешнему курсу - примерно полторы тысячи долларов). Из которых 10 тысяч платится сразу, а остальное в рассрочку на три года.

То есть по факту пособие очень сильно снизили.

Рождаемость держалась на уровне выше 1,5 до 2015 года, после чего начала резко падать. В 2016 году до 1,47, а на следующий год - до 1,37. То есть до уровня 2008 и 2007 годов.

Уже по данным украинской статистики, рождаемость в 2018 году рухнула еще на 7%. Тенденция продолжилась и в прошлом году: родилось 310 тысяч детей, тогда как годом ранее - 312 тысяч.

Украинский Госстат оперирует таким показателем, как число рожденных на тысячу населения.

По нему рождаемость в 2012 году стала также рекордной - 11,4. В 2013-м она осталась выше 11-ти, что также для независимой Украины достаточно много. И лишь в год Евромайдана рождаемость упала ниже этого показателя. А дальше начала падать еще быстрее.

А как у соседей?

В соседней России тенденция та же, что и в Украине - рождаемость начала снижаться после 2015 года. При том, что количество населения росло - видимо, за счет мигрантов (в том числе из Донбасса).

Однако в целом детей у россиян рождается больше.

Если сравнивать с Украиной 2019 года, то в РФ один ребенок рождается в среднем на сто человек, а в Украине - на 120 человек (исходя из данных Минюста о наличном населении в 37 миллионов человек).

2 колонка - количество населения, 3 колонка - число новорожденных

В Беларуси тоже упала рождаемость - правда, не с 2016-го, как в Украине и России, а годом позже. При этом там она все равно держится на уровне выше, чем в Украине.

То есть демографический провал начался у трех бывших союзных республик примерно в одно и то же время, но у Украины он оказался глубже.

В чем причины спада?

Общность падения у Беларуси, Украины и России в период 2016-2017 годов демографы объясняют "приветом" из 90-х. То есть в детородный возраст вступило малочисленное поколение 90-х годов.

Украинское же "усиленное" падение объясняется еще и тем, что в стране наложился ряд неблагоприятных факторов: война и экономический коллапс с общим падением доходов населения.

Напрямую ударили по населению и антисоциальные реформы - рост коммунальных тарифов, уменьшение и отмена пособий на детей и прочие меры экономии, выполненные по требованиям МВФ.

Всё это запустил Кабмин премьера Яценюка, благословил президент Порошенко, после чего все остальные правительства ревизии данные "реформы" не подвергали. Также в упадок начала приходить промышленность, которая была завязана в основном на РФ.

И это действительно произошло после Евромайдана и последовавшего за ним конфликта на юго-востоке Украины.

По этому поводу в Сети уже поднялась полемика. Экс-нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко заявил, что Евромайдан здесь не при чем, а падение началось уже при Януковиче.

Однако, как мы видели из данных Всемирного банка, именно при Януковиче рождаемость впервые в истории независимой Украины достигла предела 1,5 рождений на женщину. И держалась на этой точке по инерции устойчиво с 2012 по 2015 год. После чего начался резкий спад, который идет до сих пор и уже находится в пределах 1,37.

Если же брать за основу украинскую статистику (таблица во второй главе), то и по ней видно, что при Януковиче коэффициент рождаемости был на пике в 2012 и 2013 годах. После чего началось снижение.