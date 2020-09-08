В среду, 9 сентября, в Украине ожидается солнечная и сухая погода с прохладной ночью и комфортным теплом в дневные часы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью ожидается снижение температуры воздуха до +8-12 градусов, в южных регионах - до +15. В дневное время столбики термометров поднимутся до +24-27 градусов. Ветер ожидается западного направления 5-10 м/с.

Также синоптики предупреждают, что 9 сентября в южных, восточных, центральных регионах, а также в большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала завтра приход в Украине классического "бабьего лета".

Также мы сообщали, что текущий год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.