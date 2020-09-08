Вслед за новостью о якобы похищении члена президиума Координационного совета и соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой стало известно о пропаже еще одной представительницы оппозиции. На связь перестала выходить женщина из окружения лидера белорусской оппозиции Тихановской Антонина Коновалова.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные штаба политика.

Коновалова является доверенным лицом Тихановской.

"Место нахождения на данный момент неизвестно", - сказали в штабе.

Как рассказывала "Страна", через сутки после пропажи в Минске Колесниковой ее задержали на границе с Украиной.

Мы приводили данные Государственного пограничного комитета республики, согласно которым оппозиционерка пыталась прорваться через границу в автомобиле с двумя другими противниками Лукашенко - Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

Мы также пытались разобраться в истории с то ли с побегом, то ли с принудительным вывозом в Украину Колесниковой.