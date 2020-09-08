Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 7 сентября, сохранился на уровне 27,77 грн/$1, сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,76-27,78 грн/$1. Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке во вторник снизился до 27,80 грн/$1 с 27,74 грн/$1 в понедельник.

При этом Нацбанк Украины ослабил курс нацвалюты на 9 сентября – до 27,8032 грн/$1 с 27,7509 грн/$1 накануне.

Официальный курс гривни к иностранной валюте на 9 сентября следующий:

USD 1 доллар США 27.80 грн (+5 коп)

EUR 1 ЕВРО 32.79 грн (-1 коп)

RUB 100 российских рублей 364 грн (3,65 за 10 рублей, -1 коп.)

Как сообщала "Страна", Нацбанк готов печатать больше гривни, чтобы не дать упасть курсу доллара.