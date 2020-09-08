Житель Вишневого Виталий Ткаленко, который в июне этого года угрожал взорвать столичный мост "Метро", был отпущен судом из психиатрического учреждениям под круглосуточный домашний арест.

Об этом говорится в решении следственного судьи Днепровского райсуда Киева Оксаны Бирсы от 2 сентября.

Согласно постановлению суда, судья частично удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения следователя Александра Майбороды, который по согласованию прокурора Дениса Спесивцева просил о содержании под стражей.

Кроме того, суд возложил на подозреваемого ряд обязательств.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец в комментарии "Украинской правде", экспертиза признала Ткаленко вменяемым.

"Экспертиза установила, что он вменяем, поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном учреждении по оказанию медицинской помощи. Днепровским районным судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Квалификация его действий остается неизменной - ч. 2 ст. 259 УК Украины", - заявила Максимец.

Напомним, 1 июня патрульная полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро в связи с сообщением о заминировании. Спустя час "минер" был задержан. У него не нашли взрывное устройство, с собой у него было только муляж с землей. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому Виталию Ткаленко меру пресечения в виде ареста до 29 июля с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен.

Спустя несколько дней Ткаленко поместили в специализированное психиатрическое учреждение.

Отметим, что это не первое минирование моста Метро за последнее время. Так, 18 сентября 2019 года вооруженный мужчина заехал на мост и стал угрожать его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов.

"Минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько. Он находится на лечении в психиатрическом учреждении.