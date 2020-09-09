В ночь на 8 сентября бывший заключенный в России Владимир Балух, который собирается участвовать в местных выборах от партии Петра Порошенко, был доставлен в больницу с травмами. Об этом сообщили его соратники. Они рассказали, что у него черепно-мозговая травма, а также сломана рука и ключица.

В полиции уточнили, что Балух находился в зоне отдыха в Гидропарке, где судя по всему с другими освобожденными заключенными в России отмечал годовщину события. По словам режиссера Олега Сенцова, пострадавшего нашли только утром.

Сам Балух пока ничего не комментировал, полиция также с ним не общалась - ждут разрешения врачей.

Тем временем в "Европейской солидарности" рассказали о "русскоязычном следе", а в Офисе президента считают, что Балух мог стать жертвой уличных преступников, а дело не связано с политикой.

Разбирались в этой истории.

Что произошло

Утром 8 сентября режиссер Олег Сенцов сообщил, что ночью был избит Владимир Балух.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - написал Сенцов.

Позже он добавил, что у Балуха сломана рука и ключица, угрозы жизни нет.

Нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации, поскольку у него тяжелая черепно-мозговая травма. Ему сделали операцию.

По данным полиции, Владимира Балуха с телесными повреждениями госпитализировали из зоны отдыха "Гидропарк". У него пропал мобильный телефон и банковская карта.

Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев события. С Балухом они смогут пообщаться, как только разрешат врачи.

На следующий день, 9 сентября, Ирина Геращенко сообщила, что Владимир Балух все еще без сознания. Он подключен к ИВЛ.

У Порошенко намекают на русскоязычных, у Зеленского обеспокоены

В партии Порошенко намекнули на вину русскоязычных в избиении Балуха. Об этом сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить .... Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза (нардепа фракции "Евросолидарность", замглавы Меджлиса крымскотатарского народа – Ред.)", - написала Геращенко в Facebook

Олег Сенцов накануне нападения опубликовал фото с другими освобожденными из России в 2019 году (Балух на снимке с трубкой - Ред.)

О том, что это не было ограблением заявил депутат от "Европейской солидарности Ахтем Чийгоз.

"Когда я позвонил ему, мне ответила женщина, которая, как выяснилось позже, обнаружила Володю лежащим на земле без сознания. Она сразу сказала, что вещи на месте – и телефон, и кошелек, и сумка. Сумка лежала в стороне. Никакого ограбления не было", – рассказал он "Фактам".

Также он сказал, что Балуха избивали с целью убить. Мотивом он назвал активную украинскую позицию Балуха.

В тоже время, по данным источников "Страны" в полиции, пока наиболее вероятной версией является бытовая разборка.

У Владимира Зеленского заявили, что крайне обеспокоены. При этом отметили, что пока нет данных о том, что нападение носило политический характер, и упомянули об угрожающих масштабах уличного насилия, подразумевая что нападение на Балуха из этой категории. Что читается как упрек в адрес главы МВД Авакова.

"Офис Президента крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его жестоко избили ночью - фактически в годовщину его освобождения из плена. Сломанные рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет.

Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая.

Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений" - сообщила пресс-служба Офиса президента.

Чем занимался Балух до заключения и что делает сейчас

Владимир Балух - крымский фермер.

В 2006 и 2010 годах баллотировался в Верховный Совет Крыма от Конгресса украинских националистов. На президентских выборах 2010 года был членом Окружной избирательной комиссия от кандидата Виктора Ющенко.

В 2015 году суд предписал ему 320 часов работ за оскорбление сотрудника полиции во время обыска. В 2016-м во время очередного обыска у него обнаружили 89 патронов, из которых 19 были пригодны для стрельбы. После этого было возбуждено уголовное дело по статье незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

В итоге Балух был приговорен по решению Раздольненского райсуда Крыма к 3 годам и 7 месяцам колонии.

В 2019 году он был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией. Позже его взяли работать в офис украинского омбудсмена в Киеве.

После освобождения Балух активно выступал на акциях в поддержку Петра Порошенко, когда против экс-президента начали возбуждать дела в ГБР и Офисе генпрокурора.

Экс-президент Порошенко навестил Балуха в клинике Феофания после освобождения. Фото: Прямой

Участвовал в акции движения "Нет - капитуляции" против политики Владимира Зеленского на Донбассе. А также в митинге против полицейского производства, где требовали отставки главы МВД Арсена Авакова. Выступал на суде в защиту Сергея Стерненко, который обвиняется в убийстве. Под зданием суда он участвовал беспорядках, которые устроили сторонники Стерненко.

В начале сентября стало известно, что Балух будет участвовать в местных выборах от партии Порошенко "Европейская солидарность".