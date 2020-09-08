Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным не может иметь только немецкие корни, его необходимо согласовать с европейскими партнерами.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника из партии Христианско-демократический союз.

Как рассказал собеседник, Меркель пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы затрагивать проект "Северный поток 2".

"Он отметил, что Меркель не приняла финального решения относительно того, может ли реакция в отношении Москвы (в связи с инцидентом с Навальным - Ред.) затронуть "Северный поток 2", - говорится в статье.

Накануне представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что на вопросы о завершении строительства "Северного потока 2" в связи с делом об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального отвечать пока слишком рано. По словам Зайберта, вопрос реакции на произошедшее с Навальным требует консультаций с европейскими партнерами ФРГ.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу. Соратники политика утверждали, что у Навального токсическое отравление. 22 августа доставили российского оппозиционера из Омска в Берлин.

На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым отравили семью Скрипалей.