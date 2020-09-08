Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал российским СМИ, что "просит Украину вернуть" Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которые находятся на территории Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, белорусская сторона "просит у Украины вернуть" Кравцова и Родненкова, которые сумели пересечь границы двух стран.

Тем временем белорусские СМИ сообщают, что Кравцов и Родненко сейчас в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя хорошо.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением". Колесникова же успела порвать свой паспорт на границе с Украиной, чтобы остаться в Беларуси.

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", - сообщил Геращенко.

Напомним, 8 сентября Лукашенко дал интервью российским СМИ: Russia Today, "Первому каналу", радиостанции "Говорит Москва". Он назвал оппозиционеров "буржуйчиками, которые хотят власти" и обвинил американцев в управлении протестами в Беларуси.