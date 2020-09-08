Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сегодня пересекли границу Украины, вышли на связи и сообщили, что находятся в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного совета в Телеграме.

"Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас находятся в Киеве, они в безопасности и чувствуют себя нормально", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября стало известно, что одну из лидеров оппозиции Беларуси Марию Колесникову похитили в центре Минска. Неизвестные посадили ее в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Позже появилась информация о том, что Кравцов, Родненков и Колесникова планируют выехать за пределы страны.

Во вторник, 8 сентября, Украина подтвердила пересечение границы Родненковым и Кравцовым. При этом Колесникова не пересекала украинскую границу.

Ранее представители оппозиции сообщили, что Колесникова после задержания на украинской границе находится в погранотряде в Гомельской области.