Три человека погибли в результате лобового столкновения двух авто, которое произошло во вторник, 8 сентября, на трассе под Днепром. На месте ДТП работают правоохранители. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области.

Уточняется, что трагедия произошла на 167 км трассы М-04 в Криничанском районе. Водитель автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 двигался по автодороге, где ведутся ремонтные работы и установлены знаки ограничения. Во время движения он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21099.

В результате ДТП погибли три человека - водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ. Еще один пассажир получил травмы и доставлен в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос открытия уголовного производства.

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