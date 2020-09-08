Министр МВД Арсен Аваков выпустил обращение к началу предвыборной кампании, в котором напомнил, что ни одна партия и ни один кандидат не получит преференции от МВД или полиции, но каждый может рассчитывать на защиту и обеспечение своих законных прав.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он призвал провести эту кампанию, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, - четко, чисто и честно.

"Я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделок, не расшатывать ситуацию на своих округах.

Мы будем жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения!

К сожалению, информация о таких попытки у нас уже появляется. В Национальной полиции работает специальное подразделение, которое проверяет сообщения.

Поэтому, если у вас есть информация о нарушениях избирательного процесса - вам надо обратиться по телефону: 044-254-97-56", - заявил министр.

Как сообщала "Страна", на местных выборах в рейтинге лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа", а в Киевсовет проходят сразу 8 партий, лидирует "УДАР".