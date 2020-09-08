Народные депутаты Верховной Рады предложили обратиться в Кабмин, с просьбой провести перераспределение расходов Фонда борьбы с коронавирусом, чтобы обеспечить безопасный учебный процесс и качественное образование в условиях карантин.

Об этом говорится в проекте постановления №4057, зарегистрированном на сайте ВРУ.

Документ предлагает правительству при перераспределении расходов Фонда предусмотреть 1 млрд 90 млн грн для закупки сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников педагогических и научно-педагогических учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности до конца 2020 года.

Также предлагается выделить дополнительные доплаты в размере 6 млрд 33 млн 560 тыс. грн к заработной плате педагогическим и научно-педагогическим учреждениям образования за дополнительную учебную нагрузку в условиях дистанционного и смешанного обучения до конца 2020 года.

Кроме того, авторы проекта постановления предложили предусмотреть для технического обеспечения дистанционного обучения в условиях карантинных мер 3 млрд 375 млн 390 тыс. грн.

Напомним, министр финансов сообщил, сколько денег из коронавирусного фонда успели потратить в Украине. По его словам, Украина использовала только 30% выделенных денег.

При этом еще в июле Минфин сообщил, что Украина уже исчерпала почти весь Фонд борьбы с коронавирусом.