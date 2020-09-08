Стало известно, в какой следственный изолятор (СИЗО) направили актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП.

Об этом со ссылкой на свой источник сообщил Telegram-каналу LIfe Shot, во вторник, 8 сентября.

Артиста определили в СИЗО №5, известный как "Водник", который расположен на севере Москвы

Напомним, сегодня Пресненский суд Москвы вынес приговор артисту Ефремову, который 8 июня убил водителя фургона, будучи пьяным за рулем. Актер получил 8 лет тюрьмы по приговору суда. Он также лишил актера водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего водителя фургона Сергея Захарова.

Также мы сообщали, что артиста поместят в следственный изолятор в камеру карантинного отделения. Перед этим Ефремову придется пройти первичный медицинский осмотр.