Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова после задержания на украинской границе находится в погранотряде в Гомельской области.

Об этом сообщил штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Беларуси Виктора Бабарико.

"В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский район, н.п. Прудок)", - говорится в сообщении.

По информации штаба, в интересах Колесниковой заключен договор с адвокатом из города Мозырь, который подал в военную часть уведомление о принятии защиты и копию ордера. Однако там ему сообщили, что Колесниковой в части нет.

Кроме того, Госпогранкомитет, который подтвердил задержание, также не сообщил, кто задерживал Колесникову и по каким основаниям она задержана.

По словам ее соратников, белорусский Хельсинкский комитет направил в рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям сообщение по ситуации с похищением Марии Колесниковой.

"Рабочая группа просит государства провести расследования и уведомить о результатах. Мы надеемся, что поданное сообщение позволит оперативно выяснить судьбу Марии Колесниковой и прекратить практику насильственных исчезновений оппонентов действующей власти", - говорится в сообщении.

Также оппозиционеры обратились к власти Беларуси с требованием сообщить о месте нахождения Марии Колесниковой, "а в случае ее удержания представителями власти - незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии, предусмотренные международными договорами республики Беларусь и национальным законодательством".

Напомним, 7 сентября стали известно, что в центре Минска похитили Марию Колесникову. По свидетельствам очевидцев, люди в гражданской одежде и в масках схватили ее и затащили ее в темный микроавтобус с надписью "Связь", после чего увезли в неизвестном направлении. Колесникова, а также Родненков и Кравцов, перестали выходить на связь, ее с ними нет около суток. В МВД Беларуси заявили, что не знают о задержании Колесниковой. В КГБ Беларуси ситуацию не комментировали.

Сегодня утром стало известно, что оппозиционерку задержали на границе с Украиной. По данным белорусских властей, оппозиционеры на машине пытались прорваться через границу, тем самым создав угрозу жизни пограничника. Кроме того, известно, что Колесникова порвала свой паспорт на границе.