"Страна" узнала детали съемок нового сериала от Министерства цифровой трансформации, который запускают накануне местных выборов с нардепами от "Слуги народа" в главных ролях. Сериал расскажет о том, какие этапы предстоит пройти кандидату во время предвыборной кампании.

По словам источников "Страны", в планах Минцифры снять два сериала. Первый выйдет под названием "Кандидат" и будет наполнен образовательным контентом для депутатов, а второй - будет рассчитан на избирателей.

"Бюллетеней будет много, поэтому избирателю тоже нужно разбираться в избирательном кодексе. По окончанию каждой серии, будут тесты. Если человек успешно проходит тест, то ему открывают доступ в следующую серию, а если нет - нужно будет еще раз посмотреть серию и пройти тест заново. Сериал создали на фоне того, что в избирательный кодекс внесли изменения буквально за 100 дней до выборов. Поэтому в формате диалогов и моделированием ситуаций будут объяснять особенности избирательного кодекса. Это будет легко восприниматься избирателям и кандидатам", - рассказал источник.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине с 5 сентября стартовала избирательная кампания местных выборов-2020.

Также мы сообщали, что согласно опросу, на местных выборах в рейтинге лидируют "Слуга народа" и "Оппоплатформа".