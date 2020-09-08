Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня решил посетить сразу две области Украины, в среду, 9 сентября, отправится с рабочий визитом в Хмельницкую область.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

"Завтра, 9 сентября, президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Хмельницкую область", - говорится в сообщении.

О подробностях и программе визита главы государства не информируется.

Напомним, сегодня президент Зеленский оправился в Сумскую и Житомирскую области с рабочим визитом. В планах главы государства - поучаствовать в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, а также ознакомиться с работой аэропорта "Сумы".

Также мы писали, что президент ездит по Украине уже несколько недель. Например, в родном Кривом Роге он задержал начало матча "Кривбасс" - "Черкащина" почти на час, но сделал первый удар по мячу.