В полиции Киева создали следственную группу из опытных работников, которые устанавливают обстоятельства избиения 8 сентября бывшего заключенного в России Владимира Балуха, который пойдет на местные выборы от партии Порошенко "Евросолидарность".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Предварительно установлено, что пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из зоны отдыха "Гидропарк". У мужчины пропал мобильный телефон и банковская карта. Сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.

"Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей", - рассказали в столичном главке полиции.

По данным "Украинской правды", у Балуха тяжелая травма головы, его оперируют, поэтому полицейские еще не смогли его опросить.

Напомним, Владимир Балух - крымский фермер, который был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.

После освобождения в 2019 году получил квартиру в Киеве от Фонда Пинчука. Активно выступал на акциях в поддержку Петра Порошенко, когда против экс-президента начали возбуждать дела в ГБР и Офисе генпрокурора. Участвовал в акции движения "Нет - капитуляции" против политики Владимира Зеленского на Донбассе.

Как сообщала "Страна", после обмена Балух вспоминал Конфуция и заявлял, что на агрессию России не нужно отвечать зеркально.