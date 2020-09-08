В Офисе президента заявили, что крайне обеспокоены нападением на бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом сообщает пресс-служба ОП в Телеграме.

"Его жестоко избили этой ночью - фактически в годовщину его освобождения из плена. Сломаны рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении.

В связи с этим Офис президента требует от Нацполиции проведения быстрого и полного расследования нападения. При этом в сообщении отмечается, что пока подтверждений политических мотивов преступления нет, но все версии следует проверить.

"Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве на Владимира Балуха напали и избили. Его нашли только утром и госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отметим, что недавно Балух объявил, что пойдет на местные выборы от партии Порошенко "Евросолидарность".

Как известно, 7 сентября 2019 года Балух был освобожден в рамках обмена пленными с Россией.