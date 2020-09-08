Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что за протестами в республике стоят американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии.

Об этом он рассказал в интервью российским СМИ, передает агенство РИА "Новости".

По его словам, за массовыми протестами в Беларуси, которые начались после выборов президента республики, с одной стороны, стоят внешние силы - прежде всего, американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии.

"Мы спросили, кто в этом заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, конечно, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии. Но есть причины и внутренние", - процитировал слова лидера Беларуси корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков.

Напомним, в этом же интервью Лукашенко признал, что "немного пересидел" на посту президента Беларуси. В то же время выразил уверенность, что только он сможет "защитить белорусов" и добавил, что просто так не покинет пост главы республики.

Также мы сообщали, что ранее Лукашенко обвинил Украину и еще три страны в управлении протестами в Беларуси.