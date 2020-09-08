В больнице скончался второй украинский военный, который вместе с сослуживцем в воскресенье, 6 сентября, получили ранения на Донбассе - их автомобиль наехал на неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщает 35 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

"Матрос Волков Руслан Михайлович - огнеметчик огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты воинской части А0216. 04.01.2000 года рождения. Умер: 07.09.2020 года в больнице в результате многочисленных ожогов, полученных во время взрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС", - говорится в сообщении.

Напомним, что сослуживец Руслана Волкова от полученных ранений скончался в больнице в понедельник, 7 сентября.

Ранее "Страна" писала о том, что Кулеба не успел поговорить с Лавровым о срыве перемирия на Донбассе до его командировки в Сирию.

Также мы сообщали, что в штабе ООС сообщили об одном обстреле в понедельник на Донбассе.