Власти Турции приняли решение ужесточить масочный режим из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на распоряжении Министерства внутренних дел страны.

Теперь защитные маски нужно обязательно носить во всех общественных местах, включая улицы и парки.

Напомним, ранее в Турции на карантине из-за коронавируса запретили ездить в транспорте стоя. Запрет не распространяется на метро, трамваи, метробусы, а также другие рельсовые транспортные средства.

Отметим, что в начале сентября Минздрав страны сообщили о втором пике первой волны коронавируса. Повышение заболеваемости зафиксировали в Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме. За одни сутки в стране стало известно о 1 596 новых случаях заражения, что является рекордом с середины июня.