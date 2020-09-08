Актера Михаила Ефремова, которого Пресненский суд приговорил к восьми годам по делу о смертельном ДТП, поместят в следственный изолятор (СИЗО) в камеру карантинного отделения.

Об этом со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) сообщает агенство РИА "Новости", во вторник, 8 сентября.

"В соответствии с приговором Пресненского районного суда города Москвы Ефремов М.О. направлен в один из московских следственных изоляторов. При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения", - говорится в сообщении.

ФСИН также добавила, что осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией СИЗО информации о вступлении приговора суда в законную силу.

"Администрация следственного изолятора обязана поставить в известность одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания", - добавили в сообщении.

Напомним, сегодня Пресненский суд Москвы вынес приговор артисту Ефремову, который 8 июня убил водителя фургона, будучи пьяным за рулем. Актер получил 8 лет тюрьмы по приговору суда. Он также лишил актера водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего водителя фургона Сергея Захарова. Прокуратура просила 11 лет. Но суд пронял во внимание то, что Ефремов признал свою вину и раскаялся.

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым удовлетворены таким решением суда.