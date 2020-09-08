Депутат израильского парламента, Кнессета, в котором почти половину мест получили правые силы, Бецалель Смутрич вынес на рассмотрение парламентариев поправки к пункту 4а закона о возвращении. Цель поправок – убрать из закона "пункт о внуках", то есть возможность репатриации для евреев в третьем поколении. Благодаря этому пункту в Израиле на данный момент проживает около 400 тысяч иммигрантов и их потомков с неопределенным вероисповеданием.

Об этом пишет издание 0404.co.il.

Основная мишень новых поправок – мигранты из стран бывшего СССР. Согласны официальным данным Управления по народонаселению и миграции, 61,5% иммигрантов из России и 66% украинцев, прибывших в 2012-2019 годах, не являются евреями.

Ультраортодоксальные силы Государства Израиль, такие как ШАС, "Яадут а-Тора", национальная религиозная партия "Мафдал", а также правоцентристская партия "Ликуд" настроены против мигрантов, не являющихся евреями. Они обеспокоены возможностью ассимиляции иудеев внутри собственного государства.

В свою очередь, представители левого крыла, партии "Еш Атид" и "Наш дом Израиль" (представляющая интересы репатриантов), отреагировали на возможное принятие поправок крайне резко. Лидер "Еш Атид", Яир Лапид обвинил инициатора законопроекта, Бецалеля Смутрича, в расизме.

"Это богохульство! Это предложение еще больше способствует разделению и расколу внутри еврейского народа. У вас вообще нет права на существование. Вы говорите от имени иудаизма? Какая ваша связь с иудаизмом? Вы только разжигаете ненависть, и кроме этого, у вас нет никаких понятий. Все, что вы делаете, только вредит иудаизму", - заявил в обращении к Смутричу и его коллегам по партии Авигдор Либерман, председатель партии "Наш дом Израиль".

"В израильской армии служат пять с половиной тысяч солдат, которые не являются евреями по религиозному канону, — добавил Либерман. — Они не только служат, но и являются сионистами, они граждане государства, работают, призываются в резервисты и платят налоги".

По прогнозам израильских СМИ, в Кнессете нынешнего созыва поправки к пункту 4а скорее всего примут, поскольку к голосам "правых" присоединится центристская партия "Кахоль-Лаван" и депутаты объединенного арабского списка.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Израиле из-за коронавируса вводят комендантский час в десятках городов.

Ранее, президент Сербии узнал от Трампа о переносе посольства своей страны в Израиле в Иерусалим.