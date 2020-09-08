Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не будет вести переговоры с Координационным советом оппозиции. По его словам, то что они предлагают - это катастрофа для Беларуси.

Об этом Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, сообщает главред радио "Говорит Москва" Роман Бабаян в Телеграме.

Так, президент заявил, что не собирается разговаривать с Координационным советом, потому что "не знает, кто эти люди".

"Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина", - цитирует Лукашенко российских журналист.

Кроме того, он заявил, что Координационный совет хочет уничтожения промышленности и роста безработицы.

Напомним, в середине августа штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской начал формировать Координационный совет по передаче власти в республике.

Позже Координационный совет Беларуси начал готовиться к проведению референдума по изменению Конституции. Как сообщалось в его ряды уже вступили более 600 человек.