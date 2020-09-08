Экс-глава налоговой милиции Андрей Головач не фигурировал под вымышленным именем в деле о налоговых схемах, времен Януковича, в котором фигурировали фамилии 23 ранее высокопоставленных налоговиков. Об этом "Стране" заявил адвокат Юрий Сухов.

По его словам, Генпрокуратура официально ответила на информационный запрос и сообщила, что Головач не был допрошен в рамках этого дела.

"В деле есть допрошенный свидетель, под, так называемым, прикрытием, и была распространена информация, что этим свидетелем является Головач Андрей Владимирович. Мы написали официальный адвокатский запрос в генеральную прокуратуру, допрашивали ли в рамках этого уголовного дела Головач. Получили ответ, что это не Головач, и в рамках этого дела он не допрашивался. Поэтому информация, что якобы он дал показания - не соответствует действительности", - заявил Сухов.

Напомним, ранее стало известно, что главным свидетелем "под прикрытием" по делу задержанных 24 мая 2017 года бывших сотрудников налоговой является (в протоколе допроса) некий Аркадий Борисович Сидорчук. Существовало мнение, что под этим псевдонимом скрывается Андрей Головач, бывший заместитель министра доходов и сборов, экс-руководитель налоговой милиции Украины.