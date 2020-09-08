В Украине могут начать взвешивать пассажирский транспорт, чтобы избежать нарушений в перевозках вне нормы.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи "Безопасность имеет значение" во вторник, 8 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Всегда для всех комплексы взвешивания в движении были сугубо для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также есть нарушения в перевозке вне нормы. Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническими параметрами норма, это те же риски. Это - об опасности для пассажиров и участников дорожного движения. Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе", - сказал он.

Как отметил министр, данный вопрос будет дорабатываться министерством вместе с депутатским корпусом.

Также Криклий заявил, что к концу 2020 года на дорогах госназначения будут установлены еще 50 систем взвешивания в движении WIM, а к концу 2021 года - еще 100.

Напомним, на днях стало известно, что в Украине начнут круглосуточно взвешивать грузовики на дорогах. Контроль будет осуществляться сотрудниками Укртрансбезопасности, Нацполиции, СБУ, ГФС и Укравтодора.

Также сообщалось, что в Украине введут автоматизированную систему проверки фиксации грузов для борьбы с перегруженными фурами.