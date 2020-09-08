Троим свидетелям, давшим в суде показания в пользу актера Михаила Ефремова, который 8 июня убил человека, будучи пьяным за рулем, грозит уголовная ответственность за лжесвидетельство.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Lenta.ru.

По его словам, суд выделил материалы по ложным показаниям свидетелей защиты и планирует отправить их в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания").

Недостоверные показания касаются троих человек: Александра Кобеца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна, выступивших со стороны защиты. Они заявляли, что видели за рулем машины актера до и после аварии неизвестного молодого человека. "А Ефремов после ДТП якобы выходил с пассажирского места", - пишет агентство "Москва" в своем Telegram-канале.

Свидетели обвинения говорили обратное: они видели артиста сильно пьяным за рулем и помогали вытаскивать его после столкновения с водительского кресла.

Напомним, сегодня Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Он был признан виновным в ДТП, в результате которого погиб водитель фургона - Сергей Захаров.

"Страна" вела текстовую онлайн-трансляцию из зала заседания.