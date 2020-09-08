В Харькове в ночь на 7 сентября третий раз за неделю неизвестные напали на ЛГБТ комьюнити-центр Pride Hub. В здании разбили окна.

Об этом со ссылкой на президента общественной организации "Сфера" Анну Шарыгину пишет местное издание Kharkiv Today.

Отметим, что в пятницу, 4 сентября, в Харькове начался "ХарьковПрайд-2020" - серия из образовательных и культурных событий, посвященных теме равенства и проблемам ЛГБТ-сообщества. В прошлом году прайд завершался "Маршем равенства", в этом году из-за пандемии и карантина он пройдет в формате автопробега.

Как сообщила Анна Шарыгина, с пятницы на комьюнити-центр Pride Hub напали уже трижды.

"Первый раз нам нарисовали крест на стене, написали "Содом" и бросали яйца в двери. Второй раз видно на камерах, как человек с мужскими гениталиями писает в баночку, потом выливает мочу на двери. Тоже забросали яйцами и написали "Це тільки початок з Прайдом". И вчера разбили окна. Все три случая происходили с часу до трех ночи", - сообщила она.

Заявление о нападении представители центра уже подали в полицию, сейчас ведется работа с записями с камер видеонаблюдения.

В Pride Hub предполагают, что к нападениям причастны противники "ХарьковПрайда", в частности это могут быть радикалы из "Фрайкора" или "Традиции и порядка", которые ранее делали агрессивные заявления по этому поводу, либо же представители других праворадикальных организаций.

Между тем, фотографии с последствиями нападения 7 сентября организация "Фрайкор" опубликовала в Telegram-канале, при этом не обозначая причастности ее членов к инциденту.

Напомним, в конце августа в Одессе националисты набросились на участников марша за права ЛГБТ и охранявших их полицейских.

Также мы писали, что в прошлом сентября радикалы в Харькове напали на участников "Марша равенства", посвященного правам ЛГБТ-людей.