В ночь на вторник, 8 сентября в Киеве избили освобожденного 7 сентября 2019 года в рамках обмена с РФ Владимира Балуха, который недавно объявил, что пойдет на местные выборы от партии Порошенко "Евросолидарность".

Об этом в Facebook сообщил режиссер Олег Сенцов.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - написал Сенцов.

Позже режиссер добавил, что Балух находится в сознании, у него сломаны рука и ключица, а угрозы его жизни нет.

"Страна" писала о том, что Балух после освобождения в 2019 году получил квартиру в Киеве от Фонда Пинчука. Активно выступал на акциях в поддержку Петра Порошенко, когда против экс-президента начали возбуждать дела в ГБР и Офисе генпрокурора. Участвовал в акции движения "Нет - капитуляции" против политики Владимира Зеленского на Донбассе.

Также мы сообщали о том, как после обмена Балух вспомнил Конфуция и заявил, что на агрессию России не нужно отвечать зеркально.