Для туристов и путешественников в Киеве начнут продавать сувенир с "запахом столицы".

Об этом сообщило Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Как отмечается для гостей и туристов Киева создали специальный аромат "Киевский каштан". Сувенир изготовлен в форме декоративного саше. Он имеет свежий, сладковатый запах цветов каштана.

Данный сувенир предлагается использовать для ароматизации помещений или авто. Информацию о точках продажи и цене новинки в управлении обещают сообщить в ближайшее время.

Напомним, по данным ООН, пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб в 320 млрд долларов.

Как сообщалось, туристов всего мира унижают и подвергают тревелшеймингу из-за их желания путешествовать в эпоху коронавируса.