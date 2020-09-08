Мэрия Киева выпустила сувениры с "запахом столицы". Фото
Для туристов и путешественников в Киеве начнут продавать сувенир с "запахом столицы".
Об этом сообщило Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации в Facebook.
Как отмечается для гостей и туристов Киева создали специальный аромат "Киевский каштан". Сувенир изготовлен в форме декоративного саше. Он имеет свежий, сладковатый запах цветов каштана.
Данный сувенир предлагается использовать для ароматизации помещений или авто. Информацию о точках продажи и цене новинки в управлении обещают сообщить в ближайшее время.
Напомним, по данным ООН, пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб в 320 млрд долларов.
Как сообщалось, туристов всего мира унижают и подвергают тревелшеймингу из-за их желания путешествовать в эпоху коронавируса.