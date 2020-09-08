Во вторник, 8 сентября, в приложении "Дiй вдома", которое необходимо для контроля самоизоляции прибывших в Украину граждан, произошел сбой. Из-за этого пропуск лиц через КПВВ "Станица Луганская" замедлился.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы на своем Telegram-канале.

"По состоянию на 10:45 на КПВВ "Станица Луганская" пограничники фиксируют сбой в работе электронного сервиса "Дій вдома". Поэтому пропуск на контролируемую территорию осуществляется замедленно", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, во вторник проводится пропуск граждан лишь через КПВВ "Станица Луганская". Контрольные пункты "Марьинка" и "Новотроицкое" заблокированы боевиками.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний график работы. Они открываются позже, закрываются раньше и функционируют по карантинным правилам.

Также мы писали, что в начале августа сбой в приложении "Дій Вдома" заблокировал проезд через пункты пропуска на Донбассе.