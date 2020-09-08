Трем организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщено о подозрении, двоих из них суд отправил под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (совершение преступления группой лиц, мошенничество с финансовыми ресурсами, легализация отходов - Ред.) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняются, что магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

По данным следствия, к созданию финансовой пирамиды причастны более 20 человек и более ста подконтрольных юридических лиц. Участники преступной схемы собирали деньги граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, якобы для инвестирования в нефинансовое учреждение для получения больших доходов. В дальнейшем организаторы схемы завладевали этими средствами мошенническим путем.

За время работы пирамиды организаторы с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США .

Во время проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе изъяты компьютеры и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как работала эта печально известная пирамида.

Также мы сообщали, что в пирамиде "B2B jewelry" опровергли сообщения о блокировке сети и намерены судиться с СБУ.