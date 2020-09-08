Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что за протестами в стране стоят США. И дал новое определение оппозиционерам - вместо "трех несчастных девочек" протестующих он назвал "буржуйчиками", которые хотят власти.

Об этом он сообщил в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

По его словам, за протестами в Беларуси, с одной стороны, стоят внешние силы - прежде всего, американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии. Но, с другой стороны, есть и внутренние причины. "Это то, что в Беларуси выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", которые хотят власти", - сказал белорусский президент.

Напомним, ранее Лукашенко называл протестующих "безработными", "крысами", "наркоманами и пьяницами", "пушечным мясом" и "овцами". Он обвинял Чехию в организации беспорядков в Беларуси и заявлял, что уроженцы Праги управляют оппозиционными силами в стране.

Лукашенко также неоднократно говорил о криминале в "первых рядах" беломайдана, которые "понаехали с Польши, Голландии, Украины". При этом он признался, что просто так из политики не уйдет. "Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать", - отметил он в интервью российским СМИ.