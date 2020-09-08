Мэр Черкасс Бондаренко, которого Зеленский назвал бандитом, пойдет на новые выборы главы города
Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что намерен снова баллотироваться на пост городского головы.
Об этом он сообщает "Интерфакс-Украина".
"Вы знаете, началась избирательная компания, и я принял решение баллотироваться на городского голову. Наша команда будет участвовать, и наша команда будет реальными делами показывать результат работы, который нужно делать в городе. Так что, друзья, к победе! Я думаю, что мы по-новому предложим концепцию развития нашего города", - заявил Бондаренко.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, назвав его "бандитом" за то, что тот снял карантин раньше, чем распорядился Кабмин.
В результате Бондаренко подал на Зеленского в Печерский районный суд города Киева и потребовал одну гривню моральной компенсации.
Отметим, что позже Зеленский заявил, что не называл Бондаренко бандитом.