Действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что намерен снова баллотироваться на пост городского головы.

Об этом он сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, началась избирательная компания, и я принял решение баллотироваться на городского голову. Наша команда будет участвовать, и наша команда будет реальными делами показывать результат работы, который нужно делать в городе. Так что, друзья, к победе! Я думаю, что мы по-новому предложим концепцию развития нашего города", - заявил Бондаренко.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, назвав его "бандитом" за то, что тот снял карантин раньше, чем распорядился Кабмин.

В результате Бондаренко подал на Зеленского в Печерский районный суд города Киева и потребовал одну гривню моральной компенсации.

Отметим, что позже Зеленский заявил, что не называл Бондаренко бандитом.