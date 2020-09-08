В Херсоне до смерти забили местного журналиста, 78-летнего бывшего корреспондента "Укринформа" Григория Кривца. В содеянном подозревают его пасынка, который, по предварительной версии, избил его, чтобы отобрать деньги.

Об этом сообщает "Укринформ".

По данным полиции, Кривец был жестоко избит, в результате чего он умер. По подозрении в совершении задержали пасынка убитого, он находится в СИЗО.

По данным местного издания "Типичный Херсон", задержанный пасынок журналиста употреблял алкоголь и наркотики. У него закончились деньги, и он решил отобрать их у приемного отца. После этого молодой человек избил пенсионера и бросил его в луже крови.

Тело мужчины обнаружила дочь. Она же вызвала полицейских, которые задержали злоумышленника, на нем еще была окровавленная одежда.

После того, как молодого человека поместили в изолятор временного содержания, он объявил себя "посланником небес". Вероятно, правоохранители назначат психиатрическую экспертизу.

Напомним, в годовщину смерти журналиста Комарова НСЖУ потребовала от полиции отчитаться о расследовании его убийства.

Также мы писали, что по состоянию на начало августа с начала года против журналистов в Украине 45 раз применяли силу.